Брюгге – Динамо: решение об участии Цыганкова в матче будет приниматься перед поединком

Участие вингера Динамо Виктора Цыганкова в матче квалификации Лиги чемпионов против Брюгге под вопросом.

Динамо провело тренировку на стадионе Яна Брейделя, где состоится поединок квалификации Лиги чемпионов против Брюгге. Вместе с партнерами занимался и лидер команды Виктор Цыганков.

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Правда, участие вингера в матче под вопросом. Решение будет приниматься перед поединком, после консультации с медицинским штабом команды, сообщает официальный сайт Динамо.

Брюгге – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов

Напомним, сегодня, 6 августа, Динамо сыграет с Брюгге на выезде в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Поединок начентся в 21:30