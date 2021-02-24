"Мы уже ездили в Барселону и Турин на матчи Лиги чемпионов без большого количества игроков основного состава. Поэтому не вижу ни одной причины для отмены матча в нынешней ситуации, многие команды проходили через подобное.

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Брюгге я рассматриваю как опасного соперника, ведь если игроки, которые заменят выбывших, не компенсируют их в техническом плане, то безусловно будет еще больше мотивации, интереса и концентрации. Они с успехом могут заменить своих партнеров по команде. Самоотдача и самопожертвование игроков, которые хотят доказать свои амбиции на основной состав, на мой взгляд, будут даже выше, чем у основных футболистов.

Уверенность в своей команде есть, но этого недостаточно. В Киеве была равная игра – мы знали, как нужно играть с соперником, а соперники понимали, как противостоять нам. С точки зрения тактики поединок был абсолютно равным. У нас возникали проблемы при игре на втором этаже, при стандартах. Думаю, это будет основным и в завтрашнем матче. Нам нужно как можно лучше сыграть в этом компоненте.

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Ни в коем случае нельзя сравнивать чемпионат Украины и Лигу Европы и выделять из них какой-то более важный. Все турниры для меня очень важны, и мы с максимальной концентрацией подходим к каждой игре. В нашем составе очень много молодых игроков, и для них это своеобразная футбольная сцена, где можно себя показать. Я надеюсь, что нам это удастся", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, в первой встрече этих соперников в Киеве была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Ответный матч состоится завтра, 25 февраля. Стартовый свисток на стадионе Ян Брейдел прозвучит в 22:00.

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