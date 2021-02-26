"Мы начали играть в футбол с первых минут. У нас были разные задачи на первый и второй таймы. До перерыва важной была организация игры в обороне: нельзя было пропустить, поскольку, допустив это, нам было бы очень сложно догнать соперника. В защите мы сыграли хорошо, но, когда отбирали мяч, атаки у нас не получались – мы суетились, спешили и почти не доходили до ворот соперника. В перерыве я сказал ребятам успокоится, больше контролировать мяч и искать моменты у чужих ворот. С выходом Шапаренко мы должны были сыграть острее в атаке и больше рисковать – я это предусматривал. Коля хорошо ускоряется мячом, видит зоны и добавляет мощи в атаке, что в итоге, и произошло.

Брюгге – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Конечно, Буяльский – один из лидеров команды, и опыт, и мастерство позволяют ему быть таким. Виталия нельзя сравнивать с молодыми игроками – Сиротой или Забарным. Он – один из наших ведущих игроков, который делает свою работу очень качественно", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится в пятницу (26 февраля). Среди потенциальных соперников Динамо есть и Шахтер.

Динамо выстрадало победу над Брюгге на выезде и пробилось в 1/8 финала ЛЕ – красивый гол и удачная замена Луческу