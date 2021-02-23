"Мы можем быть довольны молодыми игроками после матчей с Динамо и Левеном. Теперь нужно продолжать в том же духе.

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Нас ожидает большой матч. У нас хорошие шансы пройти Динамо. Это одна из наших целей, стараемся ее достичь", – приводит слова Миньйоле официальный сайт Брюгге.

Отметим, что ответный матч Брюгге – Динамо состоится 25 февраля, начало в 22:00. Первая встреча завершилась вничью 1:1.

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