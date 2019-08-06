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Брюгге – Динамо: Макаренко посетит поединок

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Брюгге – Динамо: Макаренко посетит поединок
Евгений Макаренко / ФК Андерлехт

Бывший хавбек Динамо Евгений Макаренко будет присутствовать на матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Брюгге.

 

Киевское Динамо не останется без поддержки на стадионе Ян Брейдель. Тренировку "бело-синих" посетил бывший хавбек команды Евгений Макаренко.

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Игрок покинул киевлян летом 2017 года, перебравшись в Кортрейк, оттуда перешел в Андерлехт, за который выступает и сейчас.

Матч Брюгге – Динамо состоится 6 августа в 21:30 по киевскому времени.

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Евгений Макаренко Евгений Макаренко Динамо Киев Динамо Киев Брюгге Брюгге Лига чемпионов Брюгге - Динамо Киев
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