"Мы один раз проявили невнимательность и сразу поплатились. Там и момента, как такового, не было. Нужно было просто доиграть со своим игроком до конца.

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Мы потеряли креативных игроков, которые определяют игру нашей команды в атаке. Ребята, которые их заменили, делали все возможное. Но разница в классе все же присутствует.

Однако, мы могли забивать раньше, но под конец второго тайма прижались к воротам. Мы устали и не могли поддерживать темп, и все мячи выигрывали киевляне. Если бы мы повели в счете, то все бы сложилось иначе. Мы забили бы и второй, и третий. Очень жаль", – цитирует Мехеле официальный сайт Брюгге.

Напомним, Брюгге в конце матча 1/16 финала Лиги Европы пропустил от Буяльского и по сумме двух поединков не смог пробиться в следующий раунд соревнований.

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