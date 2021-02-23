Динамо прилетело в аэропорт Остенде, откуда отправилось автобусом до отеля, который расположен в центре Брюгге, сообщает официальный сайт клуба.

Динамо объявило состав на ответный матч с Брюгге

На вечер 23 февраля запланирована традиционная предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу, после которой киевляне проведут тренировку на арене имени Яна Брейделя.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 24 февраля, начало в 22:00. Напомним, в киевском поединке этих соперников была зафиксирована ничья (1:1).

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