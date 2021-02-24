Киевское Динамо продолжает готовиться к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.

Делегация украинского клуба еще вчера прибыла в Бельгию. Киевлянам даже удалось прогуляться по городу. Кадрами активно делился ассистент главного тренера Олег Гусев в сторис своего Инстаграм.

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Одна из локаций получила от легенды Динамо особое внимание. Гусев опубликовал фотографию с одного из бельгийских храмов. На фото – Мирча Луческу и его тренерский штаб.

Отметим, матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля, начало в 22:00. Первый поединок в Киеве завершился со счетом 1:1.

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