Брюгге – Динамо: киевляне перед решающей битвой ЛЕ в Бельгии сходили в церковь
Киевское Динамо продолжает готовиться к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.
Делегация украинского клуба еще вчера прибыла в Бельгию. Киевлянам даже удалось прогуляться по городу. Кадрами активно делился ассистент главного тренера Олег Гусев в сторис своего Инстаграм.
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Одна из локаций получила от легенды Динамо особое внимание. Гусев опубликовал фотографию с одного из бельгийских храмов. На фото – Мирча Луческу и его тренерский штаб.
Отметим, матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля, начало в 22:00. Первый поединок в Киеве завершился со счетом 1:1.
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