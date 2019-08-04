Брюгге – Динамо: киевляне опубликовали информацию о билетах на гостевой сектор

Киевское Динамо проинформировало болельщиков, которые планируют отправиться в Бельгию, относительно билетов на гостевой сектор стадиона Ян Брейдель.

Киевское Динамо на своем официальном сайте сообщил, что продажа билетов на гостевой сектор стадиона Ян Брейдель в офисе фан-клуба завершен. Однако, их можно будет приобрести непосредственно в Бельгии перед матчем.

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Их будут продавать с 18:00 до 20:00 по местному времени в холле отеля Park Brugge Hotel по адресу Vrijdagmarkt 5, 8000 Brugge. Стоимость одного билета – 10 евро.

Матч Брюгге – Динамо состоится 6 августа в 21:30 по киевскому времени.

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