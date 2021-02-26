Статистический ресурс InStat Index подвел итоги противостояния украинской и бельгийской команд в матче 1/16 финала второго по силе еврокубка.

Самым полезным игроком Динамо в поединке с Брюгге по оценкам InStat стал голкипер сборной Украины Георгий Бущан.

Брюгге – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

В поединке с бельгийцами он отразил три удара по воротам, а точность его передач составила 84%, сообщает издание Zbirna.com. Рейтинг эффективности его игры составил 322 балла.

В тройку лучших игроков Динамо также вошли Сергей Сидорчук (318 баллов) и Жерсон Родригес (296 баллов).

Напомним, подопечные Луческу благодаря голу Виталия Буяльского в конце матча минимально одолели Брюгге и пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

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