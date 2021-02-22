Журналист Игорь Цыганык считает, что "бело-синим" по силам пройти Брюгге и выгрызть путевку в 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021.

"Пройдет ли Динамо Брюгге? Будет трудно. Я уверен, что Динамо забьет, но пропустит ли и сколько пропустит – это уже вопрос. Я уверен, что с той агрессией, которую демонстрирует команда Мирчи Луческу, она будет иметь свои моменты, и один из них реализует.

"Брюгге в Киеве не впечатлил": Маркевич оценил шансы Динамо на выход в 1/8 финала Лиги Европы

Удастся ли удержать преимущество? Брюгге – сильная команда, которая строилась несколько лет, она находится в солидном состоянии. Но шансы у киевлян есть. Не скажу, что 50 на 50, но они неплохие", – подытожил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Матч Брюгге – Динамо состоится 25 февраля, начало в 22:00. Поединок на НСК Олимпийский завершился со счетом 1:1.

"Луческу – не волшебник": есть ли у Динамо капитан, с Мораесом все плохо, или Что на самом деле имел в виду Шева