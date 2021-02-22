Подопечные Мирчи Луческу остануться без надлежащей поддержки на стадионе в Брюгге во время поединка за выход в 1/8 финала второго по силе еврокубка.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение относительно болельщиков Динамо, которые хотели бы увидеть игру своей команды в Брюгге воочию, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Учитывая постоянные ограничения на путешествия и с целью принятия обоснованной и ответственной политики по минимизации рисков, связанных с COVID-19, гостевым командам не будут предоставляться билеты для реализации среди своих болельщиков на матчи футбольных соревнований УЕФА до дальнейшего уведомления.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы между бельгийской и украинской командами состоится в четверг, 25 февраля, в 22:00. Первая встреча закончилась боевой ничьей 1:1.

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