"Много времени поговорить с бывшими одноклубниками у меня не было, поскольку еще есть свои дела. Удалось заехать на полчаса. Поговорил со своим кумом Сергеем Сидорчуком о детях, футболе и уже надо было ехать домой.

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Желаю Динамо победы и пройти дальше. У Брюгге сейчас проблемы, еще сегодня двое игроков основы заболели коронавирус (на самом деле бельгийцы не смогут рассчитывать ли на де Кетеларе – прим. "Футбол 24"). Поэтому шансы у Динамо на проход дальше хорошие", – отметил Безус в комментарии телеканалу Футбол.

Матч Брюгге – Динамо стартует в 22:00 на стадионе Ян Брейдель. Поединок в Киеве завершился миром 1:1 – соответственно, для выхода в следующую стадию "бело-синим" обязательно нужно забивать минимум один гол.

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