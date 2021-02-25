Симон Миньоле все же сможет сыграть с Динамо в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. А вот Шарль Де Кетеларе не выйдет на поле.

Напомним, 24 февраля вратарь Симон Миньоле и хавбек Шарль Де Кетеларе сдали положительные тесты на коронавирус. Брюгге заподозрил, что результаты оказались "ложноположительными", поэтому игроки прошли повторное тестирование.

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В итоге, экс-голкипер Ливерпуля сдал отрицательный тест и таки сможет сыграть с Динамо. А вот Де Кетеларе (самый дорогой в составе Брюгге – стоимость 16 млн евро согласно данным Transfermarkt) все же не выйдет на поле и остается на карантине, информирует официальный Twitter бельгийцев.

Матч Брюгге – Динамо стартует в 22:00 на стадионе Ян Брейдел. Поединок в Киеве завершился миром 1:1 – соответственно, для выхода в следующую стадию "бело-синим" обязательно нужно забивать минимум один гол.

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