Чемпионшип, финал плей-офф

Брентфорд – Суонси – 2:0

Голы: Тони, 10 (пен), Маркондес, 20

Удаление: Фултон, 65 (С)

Брентфорд и Суонси завершили сезон второго дивизиона Англии на 3 и 4 ступеньках соответственно, что подарило им шансы на повышение в классе. В полуфинале плей-офф "пчелы" одолели Борнмут (3:2 по сумме двух матчей), а "лебеди" торжествовали над Барнсли в двухматчевом противостоянии (2:1).

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Финальный матч начали активнее номинальные хозяева, что конвертировалось во взятие ворот с пенальти. К отметке подошел Тони – короткий разбег и четкий удар в угол вывели Брентфорд вперед. Со вторым голом подопечные Томаса Франка не замедлили. Обрезка Суонси перед воротами соперника переросла в стремительную контратаку, которая завершилась точным выстрелом слёта в исполнении Маркондеса. Уже через несколько минут "лебедей" спасла перекладина.

После перерыва Брентфорду удалось успокоить игру – коллектив грамотно оборонялся и играл согласно счету. Суонси, в свою очередь, пытался создать хоть что-то, но 65 минута стала роковой для подопечных Стива Купера. Фултон очень грубо наступил на ногу сопернику, за что получил прямую красную. Острых моментов во встрече больше не было. Финальный свисток зафиксировал историческую победу "пчел" – 2:0.

Брентфорд празднует первый выход в английскую элиту со времен ее переименования на АПЛ. Скромный лондонский клуб, который в последний раз играл в элите в кампании 1946/47, стал последним новичком английской элиты сезона 2021/22. Он присоединился еще к двум счастливчикам – Норвичу и Уотфорду.

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