После сообщений о смертях Гранта Уола и Калида Аль-Мисслама выяснилось, что они не были первыми представителями СМИ, которые попрощались с жизнью в Катаре, сообщает Marca.

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Еще 21 ноября скончался технический директор ITV Sport Роджер Пирс. Об этом рассказали его коллеги в собственной трансляции ITV перед матчем Уэльс – США, но новость не стала резонансной.

Следует заметить, что катарский Мундиаль был для Пирса восьмым чемпионатом мира (речь идет о нескольких видах спорта). Поездка в Катар должна была стать одной из последних его командировок. Через 5 недель Роджер Пирс планировал выйти на пенсию.

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