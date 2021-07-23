Британский прыгун с шестом Гарри Коппелл закончил тренировку перед стартом Олимпийских игр в Токио в стоматологическом кресле.

Атлет отрабатывал технику прыжка с шестом, готовясь к выступлению на Олимпиаде, когда случайно задел планку и упал на мат. Видео инцидента он опубликовал в своем Twitter.

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После приземления Гарри Коппелл пытался поймать планку, которая летела на него сверху. Однако ему это не удалось, палка упала ему на лицо. Результат – два сломанных зуба. Тренировку пришлось завершить досрочно, после комического фиаско спортсмен отправился к стоматологу. Сам Коппелл воспринял этот эпизод с юмором.

"Хорошо потренировался сегодня в лагере Великобритании. Хотя планка упала мне на лицо и выбила зубы. Надеюсь на Олимпиаде-2020 есть хороший дантист", – подытожил Гарри.

Отметим, Гарри Коппелл является 3-кратным чемпионом Великобритании в прыжках с шестом. В мае 2021-го он стал серебряным призером командного чемпионата Европы по легкой атлетике.

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