Британский клуб обанкротился из-за коронавируса

Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, постепенно убивает европейский футбол. Валлийский Рил принял печальную эстафету от словацкой Жилины.

Рил объявил о банкротстве после безуспешных попыток спастись в условиях карантина. Печальную новость подтвердил официальный сайт клуба.

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Из-за вынужденной паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса, валлийцы остались без доходов. Финансовые проблемы в Риле начались еще 10 лет назад. Тогда клуб с морского побережья потерял профессиональный статус из-за проблем с инфраструктурой. Боссы Рила пытались приобрести землю, на которой находится клубная база, но владелец участка отказался ее продать.

Рил основан в 1878 году. Современная команда вела свой отсчет с 1991-го. В нулевых Рил дважды становился чемпионом Уэльса и играл в квалификации Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, а также участвовал в Кубке Интертото. Сезон 2019/20 команда начала в Лиге – Север валлийского чемпионата.