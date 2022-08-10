"Наш клуб – в кризисе, мы все знаем причину. У нас неумелые и откровенно плохие владельцы, мало знающие о футболе. Все знают, что этому клубу нужен новый владелец, и это – моя цель. У меня уже хороший прогресс, я общаюсь с людьми, имею несколько хороших обязательств по вкладам и хорошие финансы.

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Мы работаем над документом предложения. Мое намерение состоит в том, чтобы предоставить этим владельцам законное, действенное и коммерческое предложение, чтобы сказать: "Вы устали, пора уходить, потому что ваше время вышло". И, честно говоря, фанатам во всем мире надоел этот режим. Волнующее предвкушение нового сезона и вдохновения исчезло, когда мы увидели игру против Брайтона. Клуб находится в кризисе, и он будет оставаться в кризисе, пока у нас эти владельцы.

Нам нужно избавить наш футбольный клуб от этих владельцев, поскольку их время вышло, а у нас было 17 лет разочарований. Им пора уходить. Они должны прекратить вытаскивать огромные дивиденды из клуба. Мы должны прекратить оплачивать огромные расходы по обслуживанию долга. Пора продавать.

При составлении этой заявки мне не нужно быть передовым лицом, мне не нужно быть представителем. Я просто хочу видеть наш Манчестер Юнайтед в руках настоящих футбольных людей с правильным видением. Нам нужно отремонтировать стадион и вернуть клуб на его место. Мы находимся в кризисе, и это не изменится, пока они не уйдут", – цитирует Найтона Manchester Evening News .

К слову, Майкл является преданным фанатом МЮ, он уже пробовал приобрести клуб в 1989 году за 20 миллионов фунтов, но соглашение не заключили. Тогда он занял должность директора.

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