Британские футболистки станут на колени перед матчами Олимпиады-2020
Женская сборная Великобритании собирается становиться на колено в знак протеста против расовой дискриминации на Олимпийских играх в Токио.
"Мы были едины в решении продолжить делать все, что нам по силам, чтобы привлечь внимание к расизму и дискриминации во всех их проявлениях.
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Мы стоим в единстве и солидарности со всеми, чьих жизней коснулась эта проблема. Мы четко осознаем, что становиться на колено – важный символ мирного протеста против дискриминации, несправедливости и неравенства в обществе", – цитирует наставницу сборной Великобритании Хеге Риисе BBC.
Напомним, на Евро-2020 мужская сборная Англии также становилась на колено перед каждым матчем. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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