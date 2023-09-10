Параллельно с матчем между сборными Украины и Англии в Лондоне прошел выставочный поединок между звездами Youtube.

Популярные британские блоггеры Sidemen организовали благотворительный матч, состоявшийся на стадионе Вест Хэма. Все билеты были распроданы – в общей сложности удалось собрать 2 миллиона 425 тысяч фунтов. Эти средства будут направлены в фонды, борющиеся с нищетой и болезнями.

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Sidemen сыграли против других звезд Youtube. В частности, в игре принял участие известный Mr. Beast. Sidemen победили со счётом 8:5. Первый гол забил фан Вест Хэма Behzinga, хет-триком отличился Manny, а самый красивый гол положил WroeToShaw.

Судил игру популярный в прошлом арбитр Марк Клаттенберг. В одном из эпизодов он показал желтую карточку, но в ответ ему продемонстрировали карту из Уно.