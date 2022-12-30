Британская футболистка стала победительницей BBC Sports Personality of the Year
Бетани Джейн Мид из футбольной женской сборной стала спортсменкой года по версии BBC. Британке удалось обойти Бена Стоукса – капитана мужской сборной Англии по крикету.
В целом за награды BBC Sports Personality of the Year сразились лучшие спортсмены. Церемония объявления результатов прошла в Великобритании.
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Следить за ярким футбольным моментом можно было онлайн. Также осветили это событие на портале GG.BET.
Победители BBC Sports Personality of the Year 2022
– "Спортсменка года" – Бетани Джейн Мид;
– "Молодой спортсмен года" – художественная гимнастка Джессика Гадирова;
– "Командой года" стала женская национальная сборная Англии по футболу;
– "Лучший иностранный спортсмен" – футболист Лионель Месси;
– "Тренер года" – Сарина Вигман;
– Награда имени Гелен Роласон – Роб Берроу и т.д.
Заслуги победительницы BBC Sports Personality of the Year в 2022 году
Бет Мид – форвард "Арсенала" и британской сборной. Она продемонстрировала свои спортивные таланты во время чемпионата Европы, осуществила 6 голов и 5 успешных передач. С такими показателями футболистка заслужила звание лучшего бомбардира.
Кроме того, спортсменка проявила себя активно в рамках женской Суперлиги. За 7 матчей чемпионата ей удалось реализовать 3 гола и осуществить 4 передачи. Прошлый сезон был для Бет не менее удачным: он завершился форвардом с 11 ударами и 8 передачами.
Эта престижная награда вручается спортсменам-британцам или живущим и занимающимся спортом на территории Соединенного Королевства. Отбор претендентов осуществляется посредством общественного голосования. Британцы выбирают спортсменов для BBC Sports Personality of the Year по результативности в прошлом году. Сначала из кандидатов на премию формируют шорт-лист, а потом называют и победителя.
2022 год примечателен тем, что не только в short list попала женщина, но и одержала победу. А это значит, что впервые за историю существования BBC Sports Personality of the Year спортсменкам Великобритании удалось удержать главную победу 2 года подряд.
К слову, в 2021 году премию покорила теннисистка Эмма Редукану. Раньше женщинам не удавалось это сделать долгие годы. В предыдущий раз победа доставалась спортсменкам только в 2006-м.