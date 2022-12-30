Бетани Джейн Мид из футбольной женской сборной стала спортсменкой года по версии BBC. Британке удалось обойти Бена Стоукса – капитана мужской сборной Англии по крикету.

В целом за награды BBC Sports Personality of the Year сразились лучшие спортсмены. Церемония объявления результатов прошла в Великобритании.

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Следить за ярким футбольным моментом можно было онлайн. Также осветили это событие на портале GG.BET .

Победители BBC Sports Personality of the Year 2022

– "Спортсменка года" – Бетани Джейн Мид;

– "Молодой спортсмен года" – художественная гимнастка Джессика Гадирова;

– "Командой года" стала женская национальная сборная Англии по футболу;

– "Лучший иностранный спортсмен" – футболист Лионель Месси;

– "Тренер года" – Сарина Вигман;

– Награда имени Гелен Роласон – Роб Берроу и т.д.

Заслуги победительницы BBC Sports Personality of the Year в 2022 году

Бет Мид – форвард "Арсенала" и британской сборной. Она продемонстрировала свои спортивные таланты во время чемпионата Европы, осуществила 6 голов и 5 успешных передач. С такими показателями футболистка заслужила звание лучшего бомбардира.

Кроме того, спортсменка проявила себя активно в рамках женской Суперлиги. За 7 матчей чемпионата ей удалось реализовать 3 гола и осуществить 4 передачи. Прошлый сезон был для Бет не менее удачным: он завершился форвардом с 11 ударами и 8 передачами.

Интересные факты о BBC Sports Personality of the Year

Эта престижная награда вручается спортсменам-британцам или живущим и занимающимся спортом на территории Соединенного Королевства. Отбор претендентов осуществляется посредством общественного голосования. Британцы выбирают спортсменов для BBC Sports Personality of the Year по результативности в прошлом году. Сначала из кандидатов на премию формируют шорт-лист, а потом называют и победителя.

2022 год примечателен тем, что не только в short list попала женщина, но и одержала победу. А это значит, что впервые за историю существования BBC Sports Personality of the Year спортсменкам Великобритании удалось удержать главную победу 2 года подряд.