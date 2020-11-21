В рамках 11-го тура чемпионата Франции Брест на своем поле не оставил шансов Сент-Этьену. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Франция, Лига 1, 11-й тур

Брест – Сент-Этьен – 4:1

Голы: Онора, 7, Дюверн, 23, Кардона, 33, Мунье, 38 – Камара, 31

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Хозяева повели в счете уже на 7-й минуте. Франк Онора получил мяч после навеса на подступах к штрафной и решился пробить – удар по роскошной дуге оказался в верхнем углу ворот "зеленых". Второй гол случился благодаря стандарту: Февр подал угловой с левого фланга, а Жан-Кевин Дюверн головой отправил мяч под перекладину – 2:0.

На исходе получаса игры команды обменялись голами. Сначала Мади Камара замкнул навес со штрафного Сент-Этьена после грубой ошибки голкипера, а две минуты спустя Ирвин Кардона в одно касание завершил быструю фланговую атаку "пиратов". А перед перерывом Брест шокировал гостей еще раз. Это Стив Мунье замкнул головой верховую передачу Перро.

После столь бурного первого тайма Брест и Сент-Этьен не смогли забить хотя бы раз во второй половине. "Зеленые" контролировали территорию, нанесли 10 ударов в сторону ворот, но уйти от разгрома не сумели. Победа подняла "пиратов" на 12-е место (15 очков), Сент-Этьен – только 15-й (10 пунктов).

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