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Брест – ПСЖ – 1: 2 – видео голов и обзор матча

00:19 11 Читати українською
Брест – ПСЖ – 1: 2 – видео голов и обзор матча
Мауро Икарди принес ПСЖ три очка / Goal.com

ПСЖ сумел обыграть Брест в 13 туре французской Лиги 1. Смотрите видеообзор матча Брест – ПСЖ.

 

Чемпионат Франции, 13-й тур

Брест – ПСЖ – 1:2

Голы: Грансир, 72 – Ди Мария, 39, Икарди, 85.

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Подопечные Томаса Тухеля с первых секунд захватили контроль над игрой, но открыли счет только в конце первого тайма – на 39-й минуте отличился Ди Мария. Во второй половине игры хозяева претерпели атакующие порывы звездных соперников, и на 72-й минуте Грансир заставил капитулировать дебютанта ПСЖ Серхио Рико. Победу Парижу принес точный удар Мауро Икарди, который на 80-й минуте заменил Эдинсона Кавани.

После 13 туров ПСЖ имеет в своем активе 30 очков. Команда Томаса Тухеля уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая сенсационный Анже на 9 очков.

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Брест - ПСЖ Мауро Икарди Мауро Икарди ПСЖ ПСЖ Брест Брест Франция Видеоновости
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