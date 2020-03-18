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Брешию накрыла волна критики – итальянский клуб нарушил карантин

06:00 66 Читати українською
Брешию накрыла волна критики – итальянский клуб нарушил карантин
Брешия нарушила карантин / ФК Брешия

Клуб из Ломбардии получил сотни гневных комментариев в свой адрес после того, как стало известно о нарушении карантина.

Руководство Брешии нарушило условия карантина и собрало всех работников тренерского штаба на базе клуба, информирует Sportmediaset.

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Как только об этом стало известно прессе, на президента клуба Массимо Челлино посыпалась критика за то, что на фоне пандемии он подвергает своих работников смертельному риску и нарушает прямой указ премьер-министра Италии.

В Брешии же отвечают, что все меры безопасности на встрече были соблюдены, а сам сбор был посвящен вопросу надлежащего функционирования при экстренных условиях. В прессе же считают, что обсудить вопрос можно было бы дистанционно.

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Италия коронавирус Брешия Брешия
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