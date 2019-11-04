Брешия уволила главного тренера

Эудженио Корини больше не является главным наставником Брешии.

Футбольный клуб Брешия на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с уже экс-наставником команды Эудженио Корини. Это стало следствием очередного поражения команды в Серии А – в последнем туре Брешия уступила Вероне 1:2.

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Всего с начала сезона "бело-голубые" одержали лишь две победы (над Кальяри (1:0) и Удинезе (1:0)), один поединок сыграли вничью и семь раз уступили сопернику. У Брешии после 11-ти туров в активе семь очков и игра в запасе, команда занимает восемнадцатую строчку турнирной таблицы.

49-летний наставник до Брешии тренировал Новару, Палермо, Кьево, Фрозиноне и Портосуммагу.

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