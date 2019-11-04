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Брешия уволила главного тренера

10:19 9 Читати українською
Брешия уволила главного тренера
Эудженио Корини / Фото из открытых источников

Эудженио Корини больше не является главным наставником Брешии.

50’ Эдди Сальседо Мора
81’ Маттео Пессина
 
Марио Балотелли 85’
50’ Эдди Сальседо Мора
81’ Маттео Пессина
85’ Марио Балотелли

Футбольный клуб Брешия на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с уже экс-наставником команды Эудженио Корини. Это стало следствием очередного поражения команды в Серии А – в последнем туре Брешия уступила Вероне 1:2.

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Всего с начала сезона "бело-голубые" одержали лишь две победы (над Кальяри (1:0) и Удинезе (1:0)), один поединок сыграли вничью и семь раз уступили сопернику. У Брешии после 11-ти туров в активе семь очков и игра в запасе, команда занимает восемнадцатую строчку турнирной таблицы.

49-летний наставник до Брешии тренировал Новару, Палермо, Кьево, Фрозиноне и Портосуммагу.

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Брешия Брешия Верона Верона Италия Эудженио Корини Эудженио Корини Верона - Брешия
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