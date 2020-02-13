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Брешия определилась с ценой на "нового Пирло" – именитым претендентам следует готовить кошельки

21:11 59 Читати українською
Брешия определилась с ценой на "нового Пирло" – именитым претендентам следует готовить кошельки
Сандро Тонали / AFP

Брешия сразу дает понять, что просто так не отпустит свою главную звезду Сандро Тонали.

Итальянский клуб рассчитывает получить за хавбека около 60 млн евро, утверждает Calciomercato.

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Тонали заинтересовал Ювентус, Интер, Манчестер Сити и ПСЖ, которым придется раскошелиться во время переговоров. Президент Брешии Массимо Челлино хорошо знает о большом спросе на 19-летнюю звезду, поэтому не собирается давать никаких скидок. Контракт "нового Пирло" с текущим клубом рассчитан до лета 2021 года.

Тонали провел 22 матча в Серии А 2019/20 и успел отметиться одним голом и 4 ассистами. Юный хавбек имеет все шансы поехать на Евро-2020 в составе сборной Италии.

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