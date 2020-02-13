Брешия определилась с ценой на "нового Пирло" – именитым претендентам следует готовить кошельки

Брешия сразу дает понять, что просто так не отпустит свою главную звезду Сандро Тонали.

Итальянский клуб рассчитывает получить за хавбека около 60 млн евро, утверждает Calciomercato.

Пирло назвал лучшего хавбека Серии А – неожиданный выбор легендарного итальянца

Тонали заинтересовал Ювентус, Интер, Манчестер Сити и ПСЖ, которым придется раскошелиться во время переговоров. Президент Брешии Массимо Челлино хорошо знает о большом спросе на 19-летнюю звезду, поэтому не собирается давать никаких скидок. Контракт "нового Пирло" с текущим клубом рассчитан до лета 2021 года.

Тонали провел 22 матча в Серии А 2019/20 и успел отметиться одним голом и 4 ассистами. Юный хавбек имеет все шансы поехать на Евро-2020 в составе сборной Италии.

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