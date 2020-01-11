Брешия не может договориться с Фенербахче по трансферу Зайца, за которым охотится Динамо

Турецкий Фенербахче продолжает искать для своего футболиста новый клуб.

Итальянская Брешия, которую называли главным фаворитом в борьбе за словенского полузащитника Миху Зайца, не может договориться с Фенербахче по его трансферу, сообщает издание haberler.com.

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Ломбардский клуб предпочитает арендовать игрока, в то время как турки настаивают на полноценном трансфере. Фенербахче, который выложил за игрока немалую сумму, хочет отбить потраченные средства, поэтому выбирает для себя наилучшее предложение.

Напомним, Зайц перешел в турецкий гранда в января 2019 года за 6,5 млн евро, однако не смог закрепиться в основе команды и готов сменить клубную прописку. Кроме Брешии на 25-летнего хавбека претендует также киевское Динамо и питерский Зенит.

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