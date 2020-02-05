Брешия назначила нового главного тренера – это уже третья смена в должности за сезон

Новым наставником итальянской Брешии стал экс-главный тренер уругвайского Пеньяроля и ряда итальянских клубов Диего Лопес.

Руководство "ласточек" быстро заполнило вакансию. Диего Лопес – новый главный тренер Брешии, сообщает официальный сайт клуба.

Брешия во второй раз в сезоне уволила Корини

На этом посту уругваец сменил Эудженио Корини, уволенного из-за неудовлетворительных результатов. Именно он начал сезон 2019/20 в должности наставника Брешии, позже его сменил Фабио Гроссо, а затем боссы ломбардцев вновь назначили Корини.

Диего Лопес начал свою тренерскую деятельность с должности ассистента главного в Кальяри. Затем он самостоятельно работал с сардинийцами, Болоньей, Палермо и Пеньяролем. С уругвайским грандом Лопес завоевал чемпионский титул-2018.