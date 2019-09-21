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Брешия на выезде переиграла Удинезе: 4-й тур Серии А, матчи субботы

18:02 18 Читати українською
Брешия на выезде переиграла Удинезе: 4-й тур Серии А, матчи субботы
Удинезе – Брешия – 0:1 / фото твиттер ФК Брешия

В первом матче дня Брешия одержала минимальную победу над Удинезе.

 
Соуза Орестес Ромуло 57’
57’ Соуза Орестес Ромуло

Серия А, 4-й тур

Удинезе – Брешия – 0:1

Голы: Ромуло, 57

Ювентус – Верона – начало матча в 19:00

Милан – Интер – начало матча в 21:45

В первом матче субботы Брешия приехала в гости к Удинезе. В первой половине команды обменялись опасными ударами Альфредо Доннарумма и Фофана, кроме которых больше серьезных возможностей открыть счет не было. Во втором тайме Брешия забила. На 57-й минуте Ромуло неожиданным ударом издалека, удивив как защитников, так и голкипера, несильно покотив мяч в правый угол ворот. Мгновенные замены тренера Удинезе не принесли желаемого результата и счет в матче больше не менялся. В итоге Брешия берет три очка и поднимается в первую десятку, а Удинезе остается на 17-й строчке.

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Италия Удинезе Удинезе Брешия Брешия Удинезе - Брешия
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