Пока весь мир смотрел за дебютом Эрика Тен Хага в АПЛ, болельщики Лестера, Брентфорда и несколько украинцев следили за матчем на Кинг Пауер Стедиум. Он мог подарить еще один перформанс украинца в 1-м туре чемпионата Англии – 18-летнего Егора Ярмолюка. Впрочем, в заявку "пчел" наш хавбек не попал.

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Будем верить, что менеджеры Брентфорда расценят отсутствие экс-днепровца как главную причину провала в первые 50 минут. К перерыву гости провалились тотально – Лестер нанес в четыре раза больше ударов и владел мячом 62% игрового времени. Правда, первый момент во встрече провели именно "пчелы". Забивать мог Тоуни, получивший заброс из глубины и вышедший лицом к лицу с Уордом, однако переиграть его не удалось.

Вообще, при своем доминировании "лисы" не пытались поднимать темп и долгое время не создавали действительно острых эпизодов. Тем не менее, общий контроль игры вылился в гол на 33-й минуте – Кастань замкнул подачу Варди с углового. 1:0! Еще через шесть минут забить мог Тилеманс, решившийся на дальний удар и попавший в штангу.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Лестера, а уже на первых секундах второго тайма хозяева снова прошили голкипера. Янссон ошибся на собственной половине поля, Варди подхватил мяч и выполнил передачу на Дьюсберри-Холла, а тот выстрелом из-за пределов штрафной попал в дальний нижний угол – 2:0. После этого снова мог забивать оставшийся один в штрафной площадке Тилеманс, однако переиграть Райю бельгийцу снова не удалось. Казалось, Брентфорд обречен.

Впрочем, в АПЛ такой счет никогда не был приговором. Тем более, в матче против команды Брендана Роджерса. После второго гола Лестер не стал развивать успех, а Брентфорд постепенно перехватил инициативу. На 62-й минуте такой футбол вылился в гол Тоуни – Айвен отозвался на заброс от Генри, отклеился от Амарти и расстрелял Уорда. 2:1! Интрига ожила.

Правда, довольно быстро ее мог похоронить Фофана, после единоборства которого мяч влетел в штангу ворот Брентфорда. Гости ответили подачей Мбеумо на Тоуни – Айвен замкнул головой, но чуть-чуть не попал в угол. После этого в игре наступила небольшая пауза, которую неожиданно развеял второй гол "пчел" – это Да Силва подхватил мяч в центре, прошел по флангу и сместился к линии штрафной, бахнув в левый нижний. 2:2!

Этот гол оказался последним во встрече. Лестер и Брентфорд начинают с мировой.

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