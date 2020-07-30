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Брентфорд совершил камбэк в полуфинале плей-офф против Суонси – до путевки в АПЛ остался один шаг

00:10 - Читати українською
Брентфорд совершил камбэк в полуфинале плей-офф против Суонси – до путевки в АПЛ остался один шаг
Брентфорд – Суонси / Фото ФК Брентфорд

Определился первый финалист плей-офф Чемпионшипа, который будет претендовать на повышение в классе.

Чемпионшип, плей-офф за выход в АПЛ, 1/2 финала, ответный матч

Брентфорд – Суонси – 3:1 (0:1)

Голы: Уоткинс, 11 Маркондес, 15 Мбеумо, 46 – Брюстер, 78

Фулхэм уверенно переиграл Кардифф на выезде в полуфинале плей-офф за выход в АПЛ

После поражения в первой встрече Брентфорду нужно было только побеждать, и уже первом тайме хозяева взялись за реализацию цели, отгрузив сопернику два мяча.

Сразу после перерыва "пчелы" закрепили преимущество еще одним голом. Гости ближе к финальному свистку сумели отквитать один мяч, но этого оказалось недостаточно.

По сумме двух матчей Брентфорд переиграл Суонси со счетом 3:2 и вышел в финал плей-офф. За путевку в элитный дивизион чемпионата Англии Брентфорд сразится с победителем пары Фулхэм – Кардифф (первый матч 2:0).

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Теги
Суонси Суонси Англия АПЛ Брентфорд Брентфорд Чемпионшип
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