Брентфорд совершил камбэк в полуфинале плей-офф против Суонси – до путевки в АПЛ остался один шаг

Определился первый финалист плей-офф Чемпионшипа, который будет претендовать на повышение в классе.

Чемпионшип, плей-офф за выход в АПЛ, 1/2 финала, ответный матч

Брентфорд – Суонси – 3:1 (0:1)

Голы: Уоткинс, 11 Маркондес, 15 Мбеумо, 46 – Брюстер, 78

Фулхэм уверенно переиграл Кардифф на выезде в полуфинале плей-офф за выход в АПЛ

После поражения в первой встрече Брентфорду нужно было только побеждать, и уже первом тайме хозяева взялись за реализацию цели, отгрузив сопернику два мяча.

Сразу после перерыва "пчелы" закрепили преимущество еще одним голом. Гости ближе к финальному свистку сумели отквитать один мяч, но этого оказалось недостаточно.

По сумме двух матчей Брентфорд переиграл Суонси со счетом 3:2 и вышел в финал плей-офф. За путевку в элитный дивизион чемпионата Англии Брентфорд сразится с победителем пары Фулхэм – Кардифф (первый матч 2:0).

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном