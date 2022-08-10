Представитель сборной Дании Миккель Дамсгор попробует свои силы на Туманном Альбионе.

22-летний датчанин прошел медосмотр и подписал с Брентфордом контракт на 5 лет, сообщает пресс-служба английского клуба .

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Сумма трансфера Миккеля не раскрывается, но, по неофициальной информации, она составила около 15 миллионов евро. Предыдущим клубом Дамсгора была Сампдория, которой он посвятил два сезона – всего 49 матчей, 2 гола и 4 ассиста. Значительную часть прошедшей кампании датчанин пропустил из-за травмы.

Заметим, долгое время в Брентфорд на позицию левого вингера сватали Михаила Мудрика из Шахтера, но "горняки" приняли решение не продавать таланта этим летом.

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