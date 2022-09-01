Клуб АПЛ предложил "горнякам" рекордные для себя 25,7 млн фунтов, сообщает The Athletic.

Шахтер отклонил два предложения за Мудрика и просит 50 млн евро, – журналист

Сегодня в Англии закрывается трансферное окно, и это очевидно последняя попытка Брентфорда. "Пчелы" еще зимой начали охоту на Мудрика, но всегда получали отказ от Шахтера. Источник ожидает, что и в этот раз договориться будет почти нереально – дончане не хотят отпускать свою звездочку перед стартом Лиги чемпионов.

Напомним, контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года. В новом сезоне вингер уже успел провести 2 матча и оформить один ассист.

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