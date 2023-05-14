Брентфорд с первых минут захватил инициативу и мог забивать быстрый гол, но Дамсгорд не попал в ворота. Хозяева открыли счет немного позже после грамотной атаки – завершил ее Мбеумо.

Челси дома не обыграл худшую выездную команду АПЛ – Стерлинг дал урок Мудрику, но провал вратаря и обороны украл очки

Парни Томаса Франко наращивали преимущество и в конце первого тайма зажали соперника во вратарской. Брентфорд создал пачку моментов после фирменных аутов.

Шаде и Дамсгор не реализовали свои шансы, удар Ми заблокировали на линии ворот, но очередной вброс с боковой линии стал результативным. Ми выиграл воздух и перевел мяч на дальнюю штангу, а Висса забил.

Вест Хэм ничем не мог ответить. До замен на 60 минуте у гостей было всего два удара. Бенрама добавил остроты и даже помог Ингзу отличиться. Однако арбитр отменил гол после VAR – мяч попал в руку Мубаме.

Брентфорд спокойно победил, набрал 53 очка и закрепился в верхней половине АПЛ. Отрыв от Мудрика и его Челси составляет 10 пунктов. Вест Хэм с 37 баллами остался на 15 месте (6 очков преимущества над зоной вылета).