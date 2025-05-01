Егор Ярмолюк попал в стартовый состав гостей. Матч, как онлайн-трансляция Ноттингем Форест – Брентфорд на "Футбол 24", начался в 21:30. Плетут лондонцы кружева своих комбинаций без участия Ярмолюка, который несколько глубже располагается в опорной зоне. Дамсгор опасно подал с правого фланга, Шаде замыкал дальнюю штангу, но его сброс в центр уже никто не успевал подхватить. На подаче углового снова горячо. Дамсгор нашел Ньоргора, который головой дал мимо ворот.

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Отметим, что "лесу" хватило бы и ничьей, чтобы вернуться в топ-5, что дает право сыграть в ЛЧ. Однако клуб, который на выходных вылетел в полуфинале Кубка Англии и проиграл 2 из последних 3 матчей АПЛ, замахивался на большее. Победа приносила бы выход на третью строчку и лучшие перспективы на финишные 4 тура. Ярмолюк хорошо тянет вперед и отдает в темп на Мбемо, которого останавливают не без фола как будто, но судьи имели другое мнение. Соответственно уже хозяева выбежали в контратаку. Гиббз-Уайт завершал размашистое наступление ударом со штрафного – Коллинз головой блокирует мощный удар.

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Пошла вода горячая. Гиббз-Уайт в жестком подкате заработал желтую карточку. Льюис-Поттер ответил тем же, отомстив Эланзи, который перед тем коварно приземлил его спиной на газон. У Брентфорда свои мечты о попадании хотя бы в Лигу конференций, ведь при определенных обстоятельствах даже 8 место даст шанс. Как же Дамсгор разрывает своими подачами. Теперь уже со штрафного в метрах 40 от ворот. Ван ден Берг с отскоком от газона пробивал, но Селс также проводит сумасшедший сезон и парирует убийственный удар на 0,34 xG.

Хорошая статистика Ярмолюка в первые 20 минут. Лишь одна потеря, 2 точных дальних паса, выиграна единственная дуэль внизу. По разочку также вынес мяч и заработал на себе фол. Ближе к левому краю располагается Егор. Заметная задача блокировать Элангу от быстрых проходов на контратаках. В тех проигранных матчах очень не хватало Олы Айны, без которого выиграли только 1 матч, а проиграли 3. Правый защитник сборной Нигерии смело подключается вперед и зарабатывает фолы против трех соперников.

Ох как красиво Ярмолюк оттер техничного и резкого Элангу, который уже прошел его партнера, в своей штрафной. Фанаты сразу сравнили это действие с Зиданом! А могло быть очень горячо. Затем, правда, 21-летний украинец отдал неоправданно рискованный пас под прессингом. Брентфорд запустил свечу над владениями Флеккена, но вратарь подчистил. Теперь позволяет Ярмолюку пройти себя на дриблинге, Элангу останавливает его напарник ценой тактического фола. Изрядно давит Форест, даже суперуверенный в себе Мбемо теряет владения в своей трети.

Команда Эшпириту Санту очень опасна при стандартах. Одни 4 гола Миленковича чего стоят! Однако сегодня Брентфорд неплохо защищается от подач. Ох, завелся Ярмолюк на ровном месте. Сам жестко отталкивал Йейтса, а тот потом высоко выставил ногу, через которую перецепился украинец. Егор тут же полез выяснять отношения, хотя капитан хозяев первым извинился за такое действие. Всей командой Форест побежал прессовать Егора, свои вовремя оттащили. Как ни странно, судья ограничился устной беседой. Андерсон проталкивает в центре мимо Ярмолюка, Ньоргор вынужден фолить на желтую.

Невероятный гол в раздевалку забивает Брентфорд. Коллинз со своей половины забросил на удачу, Шаде поймал курьезный отскок и прошил Селса. Сразу же показали Маринакиса, который также владеет Олимпиакосом, но уже начал избавляться от формальной собственности Ноттингема, чтобы оба его клуба смогли сыграть в ЛЧ без нарушений УЕФА. Ярмолюк неплохо открылся и выкатил под удар Дармсгору – выше, но за созданный момент засчитают.

После перерыва попытка навалиться на чужие ворота от хозяев не очень удачная. Кроме классного обводящего удара Эланги с сейвом Флеккена, нечего и вспомнить. Решил Нуну второго тяжелого форварда выпустить. Вуду хоть немного легче стало дышать, и на 64 минуте Крис с линии вратарской упустил прекрасную возможность. Ярмолюк попадает в руку Уильямсу, судья не сразу свистит фол, а Егор почему-то снова заводится. Желтая карточка на ровном месте. Желтая и бывшему защитнику Ливерпуля Неко Уильямсу за блок рукой.

Йенсен, чье место выгрызает понемногу Ярмолюк, выходит на 68 минуте. Однако меняет не Ярмолюка, как могло бы казаться, а автора единственного гола Шаде. Перехват, отбор, 6 возвратов владения – Ярмолюк хорошо отрабатывает свою черновую работу. Брентфорд же забивает второй в аналогичном духе. Только на этот раз вратарь Флеккен отдал голевой пас через все поле, а Висса выиграл борьбу у Миленковича и спокойно обвел Селса.

А это было круто. Ярмолюк сначала на пространстве продрался в штрафную, где накрутил трех оппонентов, как какой-то Лео Месси, и выдал под удар Мбемо – красивый крученый от результативного лидера гостей, но немного не дотянули до дебютного ассиста украинца! Какое же уважение нашему опорнику еще и за эту невероятную работу на команду. Шла 90+4 минута, проход свежего Жоты, а Ярмолюк выдает очередной рывок и останавливает португальца!

Brentford’s win at Nottingham Forest leaves the home side sixth in the Premier League and does every other side chasing a Champions League place a massive favour. pic.twitter.com/KQQdQxZXov — FotMob (@FotMob) May 1, 2025

Ноттингем Форест остается с 60 баллами на 6 месте, теряя прекрасную возможность выйти не третью строчку, но шансы на Лигу чемпионов еще до сих пор серьезные. Брентфорд набирает 49 очков, и до восьмой строчки лишь 2 пункта отставания. Шансы на еврокубки сохраняет команда Ярмолюка, как и Борнмут Забарного, который на 1 балл выше.