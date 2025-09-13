Ярмолюк снова вышел в старте Брентфорда, сыграв полный матч против Челси. Для Егора он стал 62-м в чемпионате Англии. Встреча далась украинцу нелегко.

Кевин дебютировал в АПЛ и приобщился к решающему голу, Вольтемаде принес Ньюкаслу первую победу, Эвертон сдержал Виллу

За 90 с лишним минут наш сборник выиграл всего 4 единоборства из 10-ти, причем одно из них завершилось фолом и желтой карточкой. С другой стороны, Ярмолюк выполнил 2 успешных отбора (с 2-х попыток), 2 выноса и 1 блокировку удара. На мяче игра тоже оказалась неоднозначной – 4 из 6-ти попыток обыгрыша 1-в-1 оказались неудачными, однако обе длинные передачи нашли адресата, а с 29 пасов точными были 24.

Первый тайм оказался значительно легче как для Брентфорда, так и для Егора персонально. Хозяева почти ничего не позволили у своих ворот, а сами забили в контратаке на 35-й минуте. Шаде принял фантастическую передачу Хендерсона, вошел в штрафную и пробил между ног Адарабиойо. 1:0!

После перерыва Челси перехватил инициативу, чему способствовал выход Кукурелье, Джеймса и Джорджа. Моменты начали сыпаться практически сразу. На 56-й минуте вышел и Палмер – Ярмолюку особенно тяжело далась работа против Коула. Именно на нем украинец заработал свою желтую карточку, сорвав контратаку Челси.

А перед этим Ярмолюк приобщился к пропущенному голу на 61-й минуте. Палмер расположился за его спиной, а точнее – оказался между опорником и центрбеком в штрафной площади. Отскок после подачи от Кайседо пошел именно на Коула, которого не успели накрыть. 1:1!

Ярмолюк после этого мог принять участие в голевой атаке, отдав классную диагональ в правый фланг, однако дальнейший сброс за спины защитникам оказалось неточным. Челси же не сбавлял давление, забив второй гол в результате прострела Гарначо на 85-й минуте. Кайседо подхватил отскок и спокойно зарядил в девятку. 1:2!

Но Брентфорд нашел силы на камбэк. Уже в компенсированное время хозяева отыгрались в результате вбрасывания с аута и выигранной верховой борьбы. В ее завершении Карвалью занес мяч в ворота. 2:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Арсенал уничтожил Ноттингем на глазах Теда Лассо, но потерял лидера – Субименди сделал дубль, конкурент Зинченко привез гол