Брентфорд – Манчестер Юнайтед: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – известно, будет ли играть Ярмолюк
13:50 - Читати українською
Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на матч 6-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 6-го тура АПЛ между Брентфордом и МЮ начнется в 14:30 по киевскому времени. Телетрансляция поединка доступна на Setanta Sports. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк попал в стартовый состав Брентфорда
Тутеров оформил дубль за Сандерленд U-21 – украинец забил 4 гола в трех матчах (ВИДЕО)
Стартовые составы:
Брентфорд: Келлехер, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Хикки, Хендерсон, Ярмолюк, Дамсгор, Уаттара, Шаде, Тьяго
Манчестер Юнайтед: Байиндир, Далот, де Лигт, Магуайр, Фернандеш (к), Кунья, Доргу, Мбемо, Шоу, Угарте, Шешко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter