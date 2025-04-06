Брентфорд Ярмолюка против Челси: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ
Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на матч 31-го тура АПЛ против Челси. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между Брентфордом и Челси начнется в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка доступна на Setanta Sports. Украинец Егор Ярмолюк попал в основной состав хозяев.
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Стартовые составы
Брентфорд: Флеккен – Аер, ван дер Берг, Коллинс, Льюис-Поттер – Норгар, Ярмолюк, Дамсгор – Шаде, Мбеумо, Висса
Челси: Санчес – Джеймс, Тосин, Чалоба, Густо – Кайседо, Дьюсбери-Холл, Фернандес – Мадуэке, Нкунку, Санчо
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