Манчестер Юнайтед поехал в гости к Брентфорду в рамках 30 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед провалил матч, позволив нанести более 30 ударов по собственным воротам. Три из них – в активе Егора Ярмолюка.

Брентфорд и МЮ выдали драму в добавленное время – 4 попадания в каркас, Ярмолюк был близок к первому голу в АПЛ

Брентфорд в основное время имел пять явных голевых моментов, однако Висса, Мбеумо и Тоуни раз за разом упускали свои шансы. Четыре раза гостей спасал каркас ворот.

"Дьяволы" едва не вырвали незаслуженную победу, когда Маунт открыл счет на шестой компенсированной минуте. На 90+9 справедливость частично восстановил Айер, зафиксировав ничью.