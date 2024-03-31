Брентфорд – МЮ – видео голов и обзор удивительной развязки
10:05 - Читати українською
Манчестер Юнайтед поехал в гости к Брентфорду в рамках 30 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Мейсон Маунт 90+6’
90+6’ Мейсон Маунт
Манчестер Юнайтед провалил матч, позволив нанести более 30 ударов по собственным воротам. Три из них – в активе Егора Ярмолюка.
Брентфорд и МЮ выдали драму в добавленное время – 4 попадания в каркас, Ярмолюк был близок к первому голу в АПЛ
Брентфорд в основное время имел пять явных голевых моментов, однако Висса, Мбеумо и Тоуни раз за разом упускали свои шансы. Четыре раза гостей спасал каркас ворот.
"Дьяволы" едва не вырвали незаслуженную победу, когда Маунт открыл счет на шестой компенсированной минуте. На 90+9 справедливость частично восстановил Айер, зафиксировав ничью.
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