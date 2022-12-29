Александр Зинченко прервал серию из пяти подряд попаданий в стартовый состав Ман Сити. Сегодня на левом фланге обороны сыграет Аймерик Ляпорт, хотя в теории там может появиться и Натан Аке. Где смотреть матч Брентфорд – Манчестер Сити онлайн? Игру показывает в прямом эфире канал Setanta Sports+. Матч, как и онлайн-трансляция Брентфорд – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартует в 22:15.

Зінченко дав Ман Сіті суперзброю, але оголив раптову проблему – Англія реагує на історичні 9 голів у матчі з Лестером

Манчестер Сити подошел к отчетному матчу, имея серию из 9 побед подряд. Кроме того, накануне улучшил настроение команде Пепа Гвардиолы Ливерпуль. Мерсисайдцы неожиданно проиграли Лестеру, с которым "горожане" сыграли 6:3. К тому же в следующем туре Юрген Клопп повезет свою банду на Стемфорд Бридж – там, по меньшей мере, один из главных преследователей Ман Сити потеряет очки. Следовательно, мотивация сегодня обыграть Брентфорд и закрепиться на вершине АПЛ достигала немного дальше очевидного желания одержать юбилейную десятую победу подряд.