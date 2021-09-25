Брентфорд эффектно остановил Ливерпуль в матче 6-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Счет открыл именно новичок АПЛ. Пиннок замкнул дальнюю штангу после прострела с фланга и едва заметного касания пяткой от Айвена Тони. Ливерпуль отыгрался до перерыва усилиями Жоты.

Ливерпуль расписал огненную ничью с Брэнтфордом и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Во второй половине "красные" дважды выходили вперед. VAR помог засчитать гол Салаха, а молодой Кертис Джонс забил с рикошетом. Впрочем, Брентфорд находил силы ответить и таки вырвал престижное очко – 3:3.