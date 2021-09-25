Брентфорд – Ливерпуль – 3:3 – видео голов и обзор матча
23:00 - Читати українською
Брентфорд эффектно остановил Ливерпуль в матче 6-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
27’ Итан Пиннок
63’ Витали Янельт
82’ Йоан Висса
Диогу Жота 31’
Мохамед Салах 55’
Кёртис Джонс 67’
27’ Итан Пиннок
31’ Диогу Жота
55’ Мохамед Салах
63’ Витали Янельт
67’ Кёртис Джонс
82’ Йоан Висса
Счет открыл именно новичок АПЛ. Пиннок замкнул дальнюю штангу после прострела с фланга и едва заметного касания пяткой от Айвена Тони. Ливерпуль отыгрался до перерыва усилиями Жоты.
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Во второй половине "красные" дважды выходили вперед. VAR помог засчитать гол Салаха, а молодой Кертис Джонс забил с рикошетом. Впрочем, Брентфорд находил силы ответить и таки вырвал престижное очко – 3:3.
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