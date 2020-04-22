Брейтвейт скрывал от беременной жены свой переход в Барселону

Форвард Барселоны Мартин Брейтвейт рассказал детали своего трансфера в каталонский клуб.

"Я просто чувствовал, что подожду и посмотрю, как все пойдет дальше. Если интерес станет серьезным на 100%, я сообщу жене, но не было необходимости, чтобы люди вокруг меня были взволнованы. Я был взволнован, но знал, если скажу окружающим, они будут говорить об этом каждый день.

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Я был в Леганесе, я должен был выступать за эту команду. Когда я в каком-то клубе, я отдаю себя на 100%, поэтому я не хотел думать о другом.

Обычно я все рассказываю жене, но на этот раз она узнала о переходе всего за три дня до его объявления, потому что это неожиданно просочилось в СМИ. Это попало в СМИ утром, и я не видел ее до вечера. Вечером я сказал, что нам нужно поговорить. Она знала зачем. Она поняла", – цитирует Брейтвейта ESPN.

Напомним, в феврале Барса приобрела 28-летнего нападающего за 18 млн евро.

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