Эспаньол довольно оригинально презентовал Мартина Брейтуэйта в статусе новичка команды – датчанин прибыл на стадион в костюме попугайчика.

Барселона отпустила защитника в Милан

Форвард присоединился к принципиальному сопернику Барселоны фактически сразу после разрыва контракта с "блаугранасом". Контракт с Эспаньолом рассчитан на 3 года.

Добавим, что Мартин выступал за Барселону с 2020 года, успел сыграть 58 матчей и отличиться 10 голами и 5 ассистами.

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