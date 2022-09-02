Брейтуэйт официально нашел новый клуб – нападающий еще вчера был игроком Барселоны
06:00 - Читати українською
Бывший форвард Барселоны Мартин Брейтуэйт перебрался к принципиальным соперникам "блаугранас".
Эспаньол довольно оригинально презентовал Мартина Брейтуэйта в статусе новичка команды – датчанин прибыл на стадион в костюме попугайчика.
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Форвард присоединился к принципиальному сопернику Барселоны фактически сразу после разрыва контракта с "блаугранасом". Контракт с Эспаньолом рассчитан на 3 года.
Добавим, что Мартин выступал за Барселону с 2020 года, успел сыграть 58 матчей и отличиться 10 голами и 5 ассистами.
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