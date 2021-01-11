"Нет шансов на то, что я покину Барсу в зимнее трансферное окно. Этого не произойдет и после окончания сезона. В следующем сезоне я продолжу здесь достигать своих целей.

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В нынешнем сезоне у нас есть шанс выиграть множество титулов, и это моя цель. Я не думаю ни о чем, кроме этих трофеев. Вот почему я просыпаюсь каждое утро и так старательно работаю.

Мне нравится, что клуб ищет других игроков в атакующее звено. Так и должно быть в клубе, который стремится быть лучшим в мире. Должна быть конкуренция внутри клуба. Нельзя доверять все небольшой группе игроков. Только так можно получить максимальную отдачу от игроков и команды в каждой игре. Меня это не пугает, а мотивирует", – цитирует Брейтвейта Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 29-летний датчанин сыграл в 15-ти матчах, в которых отметился двумя голами.

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