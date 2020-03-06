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Брейтуэйт рассказал о своем будущем в Барселоне

17:32 14 Читати українською
Брейтуэйт рассказал о своем будущем в Барселоне
Мартин Брейтуэйт / ФК Барселона

Датский форвард Барселоны Мартин Брейтуэйт не согласен с мнением, что каталонский клуб приобрел его всего на несколько месяцев.

"Я здесь, чтобы выступать за Барселону в течение многих лет. Пока слышал только положительные отзывы. Но если люди верят в то, что меня купили лишь на несколько месяцев, они очень удивятся, увидев меня в форме Барселоны следующего сезона, когда я буду играть в Лиге чемпионов.

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Я перешел в этот клуб в прекрасный момент. Это идеальное время. Почему? Вещи случаются в жизни тогда, когда должны случится. Все происходит в определенное время. Поэтому и говорю, что это идеальное время для меня. Я счастлив", – цитирует Брейтуэйта издание Sport.es.

Напомним, Барселона выкупила Мартина у Леганеса в конце февраля – "блаугранас" получили специальное разрешение на эту покупку в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

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Теги
Испания Барселона Барселона Мартин Брейтуэйт Мартин Брейтуэйт
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