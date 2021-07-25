Хасан Четинкая, который является агентом нападающего Барсы Мартина Брейтуэйта, развеял все слухи о своем клиенте.

"Все эти истории о переходе Брейтуэйта – полная ерунда. Мартин играет в лучшем клубе мира, он здесь счастлив и был одним из лучших на Евро. Он продолжит играть за Барселону", – цитирует агента El Confidencial.

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30-летнему датчанину приписывали интерес со стороны середняков АПЛ – Вулверхэмптона и Брайтона. Действующий конттрак Мартина с Барсой рассчитан до лета 2024-го. Напомним, каталонцы приобрели нападающего у Леганеса за 18 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Брейтуэйт провел 29 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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