Над исландским футболом уже давно никто не смеется. Сборная островитян стала четвертьфиналистом Евро-2016 и вышла на ЧМ-2018, да и сейчас она остается непростым соперником. На исландских игроков до сих пор существует спрос в европейских лигах (в т.ч. и топовых) – впрочем, клубы с "ледяного острова" не выходили в групповой этап еврокубков до 2023 года.

Сегодня Заря сыграет с первой исландской командой, которой удалось преодолеть этот барьер. Брейдаблик расположен в 35-тысячном пригороде Рейкьявика, играет на 3-тысячном стадионе и сейчас считается одним из ведущих клубов страны. Собственно, прорваться в Лигу конференций удалось благодаря чемпионству, которое подопечные 49-летнего Оскара Торвальдссона завоевали в прошлом году.

Правда, Брейдаблик уже отдал этот титул столичному Викингуру (чемпионат здесь проходит по системе весна-осень, остался 1 тур), однако коллектив сохранил место в зоне еврокубков. Чтобы прорваться в группу Лиги конференций, пришлось пройти целых 6 раундов квалификации – на этом пути исландцы выбили сан-маринский Тре Пенне, черногорскую Будучность и ирландский Шемрок Роверс, который выступал в группе ЛК год назад.

Далее "викинги" вылетели из отбора в ЛЧ и ЛЕ, сгорев Копенгагену и боснийскому Зрински. Впрочем, благодаря победам над македонской Стругой команда стала соперником Зари. Так что же это за Брейдаблик такой?

Фамилии футболистов ничего не скажут украинскому болельщику. Суммарная стоимость игроков Брейдаблика составляет 3 миллиона евро, что в пять раз дешевле состава Зари. Тем не менее, недооценивать данную банду не следует – более десятка фамилий являются действующими представителями сборных Исландии или Фарерских островов, а еще ряд исполнителей имели такой опыт в прошлом.

О таланте местной молодежи говорят трансферы на выход за последние три года. Футболисты Брейдаблика отправились в Аталанту, Дженоа, Копенгаген и Русенборг – ну и в десятки ноунеймовых клубов. И все же, стоит отметить, что никто из подопечных Оскара Торвальдссона на групповом этапе еврокубков еще не играл.

У сегодняшнего соперника Зари есть очень интересная особенность. Брейдаблик – не самый результативный клуб в национальном первенстве (лишь четвертый по этому показателю). Тем не менее, очень часто команда отгружает соперникам большое количество голов. Даже в еврокубках.

Так, в матче с Маккаби в предыдущем туре Лиги конференций исландцы потерпели поражение, но забили дважды (2:3). С Рейкьявиком в конце чемпионата было проведено две перестрелки со счетом 3:4, а чемпиону страны коллектив уступил со счетом 3:5 – впрочем, затем Брейдаблик взял реванш (3:1). Вылет от Копенгагена в квалификации ЛЧ произошел при счете 3:6 в ответном матче. И это – результаты только за последние два месяца.

Словом, Заря должна отнестись к поединку против Брейдаблика с максимальной ответственностью. Эту команду нельзя назвать карликом, хотя по классу и опыту она действительно существенно уступает луганчанам. К счастью, в последнее время подопечные Валерия Кривенцова подают положительные сигналы относительно своей боевой готовности.

Первый из них прозвучал еще в ответном матче против Славии, когда "черно-белые" одержали победу – да, с результатом где-то повезло, однако прогресс в игре был заметен невооруженным глазом (особенно в обороне). Правда, дальше случилось фиаско с Металлисом 1925, в котором еще и потеряли Батагова. Несмотря на этот факт, Заря расписала заслуженную ничью в с Гентом. А это, между прочим, лидер Лиги Жупиле.

Затем прилетело такое же заслуженное поражение от СК Днепра-1 и досадная ничья с Черноморцем. Подопечные Валерия Кривенцова продемонстрировали достаточно убедительный футбол в Одессе, создав ряд топ-моментов после перерыва и наработав на два ожидаемых гола. Что наиболее интересно, луганчане вспомнили о временах Патрика ван Леувена, вернувшись к его принципам прессинга.

Стоит понимать, что Заря пока проходит стадию перестройки и знакомится с футболом нового тренера – а тот вынужден адаптировать свои взгляды под реальные возможности. Пока творческие поиски Валерия Кривенцова привели команду в довольно интересную позицию.

С одной стороны, она становится чрезвычайно гибкой. Тренер уже трижды менял базовую схему, не говоря уже о требованиях в отдельных фазах игры. С другой стороны, очень частые тактические метания рискуют оказать негативное влияние – луганчане не имеют конкретной игровой модели, которую можно оттачивать. Возможно, именно эта проблема и приводит к нестабильности подопечных Валерия Кривенцова.

Так или иначе, Заре критически важно победить Брейдаблик. Группа у "черно-белых" вполне проходимая – важно только набирать свои очки. При всем уважении к исландцам, наш коллектив обязан привозить с "ледяного острова" победу.

Кадровая ситуация

Травмированы: Йоханессен – Батагов, Бутко

Дисквалифицированы: -

Ориентировочные составы на матч Брейдаблик – Заря

Брейдаблик: А. Эйнарссон – Людвикссон, Муминович, Маргейрссон, Еоман – Гуннлаугссон, Сугирдарссон – Сванторссон, Эййолфссон, Ольсен – Стейндорссон

Заря: Турбаевский – Кирюханцев, Жордан, Снурницын, Вантух – Яцик – Антюх, Мишнев, Волошин, Горбач – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры не видят явного фаворита в этой встрече. Номинально им является Заря, однако разница с коэффициентом на победу Брейдаблика мизерная. Понять конторы можно – луганчане пока идут в зоне вылета УПЛ, не зная побед в течение месяца, а исландцы дали бой Маккаби и много забивают в своем чемпионате.

Тяжело сказать, выше ли Заря по классу, но ничья с Гентом и победа над Славией – очень сильный аргумент в пользу нашего коллектива. Кроме того, стоит отметить, что в Европе исландцы пока побеждали только равных себе, а вот на серьезные клубы их не хватало. Луганчане, как ни крути, входят в этот список, ведь в составе есть и сильные латиноамериканские легионеры, и футболисты с опытом молодежных Евро, и игроки с выступлениями за украинских грандов.

В конце концов, уровень УПЛ, при всех наших претензиях, значительно выше уровня исландского первенства. Именно поэтому мы поставим на победу Зари. Никто не поймет, если подопечные Валерия Кривенцова приедут домой без трех очков.