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Бразильский вингер Артур прокомментировал возможный переход в Шахтер

13:04 303 Читати українською
Бразильский вингер Артур прокомментировал возможный переход в Шахтер
Артур Витор / Байя

Вингер Палмейраса Артур Витор признался, что не получал официальных предложений от Шахтера.

"Я узнал о заинтересованности Шахтера из социальных сетей, ничего официального нет. Мои мысли сейчас связаны исключительно с игрой за Байю. Все остальное я оставляю компетентным людям", – цитирует Витора Torcedores.

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К слову, Артур Витор выступает на позиции левого вингера, но может сыграть и под нападающим. Сейчас игрок находится в бразильской Байе, за которую выступает на правах аренды.

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Заметим, что в текущем сезоне в активе 21-летнего футболиста 10 поединков за Байю во всех турнирах, где вингер забил 3 гола.

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