Бразильский тренер объяснил провалы Че Че и Сидклея в Динамо

Бразильский экс-тренер ФК Львов Жилмар Тадеу да Силва назвал причину, которая мешает его соотечественникам заявить о себе в больших клубах.

"Ну вот Сидклей в Коринтиансе был вполне себе основным, приехал в Украину, не заиграл – все удивились: "А что же такое?". И я тоже не знаю, почему он не заиграл и почему набрал вес. Сейчас вернулся, начинал играть, но карантин. Буэно вернулся в Бразилию, сейчас в Сан-Паулу уже выходит на тот уровень, который был у него в Сантосе.

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По Че Че могу сказать следующее: когда он был без команды, без денег, где-то в супермаркете работал – он очень хотел играть в футбол. Его в тот момент Фернанду Диниз взял в скромную команду Аудакс. Вот Диниз Че Че и вытащил, дал последний шанс, когда парень уже готов был бросать футбол. Там Че Че себя хорошо показал и заработал приглашение в Палмейрас на очень сильную зарплату.

А у наших футболистов так бывает – вот ты не имел ничего, а теперь у тебя контракт с большой зарплатой. И все – ты хочешь жить, а не работать, как раньше. Ты идешь с поля, а у тебя футболка сухая. Уже в подкат не всегда пойдешь, уже не в каждом матче захочешь себя превзойти, уже и зима тебе не нравится... И еще много-много футболистов у нас таких", – цитирует Жилмара SportArena.

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